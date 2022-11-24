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الرئيس بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويحدد الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة
الخميس 24 تشرين الثاني 2022

الرئيس بري رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويحدد الخميس المقبل موعدا لجلسة جديدة

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