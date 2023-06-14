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الرئيس بري يقاطع كلمة النائب ملحم خلف متوجها اليه: شرف ارتاح
الأربعاء 14 حزيران 2023

الرئيس بري يقاطع كلمة النائب ملحم خلف متوجها اليه: شرف ارتاح

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