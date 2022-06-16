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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة النائبين أكرم شهيب ووائل ابو فاعور .
الخميس 16 حزيران 2022

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة النائبين أكرم شهيب ووائل ابو فاعور .

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