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الرئيس عون: أحترم كل الآراء السياسية أيّا تكن، ولكن ما لا أقبله هو الكذب جهاراً في السياسة￼￼
الجمعة 28 تشرين الأول 2022

الرئيس عون: أحترم كل الآراء السياسية أيّا تكن، ولكن ما لا أقبله هو الكذب جهاراً في السياسة

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