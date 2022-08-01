الرئيس عون: أيها الضباط المتخرجون،
تتسلمون اليوم سيفاً يرمز إلى الكثير في مسيرتكم العسكرية.
فاسعوا من الآن وصاعداً، إلى تحويل هذا السيف إلى كلمة استقامة في وجه الفساد، وعملٍ دؤوب لنصرة الحق دون تمييز، وسداً للدفاع عن الأرض والوطن والشعب.
الرئيس عون: أيها الضباط المتخرجون،
تتسلمون اليوم سيفاً يرمز إلى الكثير في مسيرتكم العسكرية.
فاسعوا من الآن وصاعداً، إلى تحويل هذا السيف إلى كلمة استقامة في وجه الفساد، وعملٍ دؤوب لنصرة الحق دون تمييز، وسداً للدفاع عن الأرض والوطن والشعب.
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