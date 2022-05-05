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الرئيس عون اطلع من سفير لبنان لدى الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن على التحضيرات الجارية لاقتراع اللبنانيين المسجلين للانتخابات النيابية المقررة الاحد المقبل والبالغ عددهم زهاء ٢٥ الف ناخب، كما تطرق البحث للعلاقات الثنائية بين البلدين
الخميس 05 أيار 2022

الرئيس عون اطلع من سفير لبنان لدى الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن على التحضيرات الجارية لاقتراع اللبنانيين المسجلين للانتخابات النيابية المقررة الاحد المقبل والبالغ عددهم زهاء ٢٥ الف ناخب، كما تطرق البحث للعلاقات الثنائية بين البلدين

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