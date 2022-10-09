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الرئيس عون اطلع من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على تفاصيل المناقشات مع الوسيط الاميركي خلال الايام الثلاثة الماضية
الأحد 09 تشرين الأول 2022
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