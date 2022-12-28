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الرئيس عون: الأرض هي الأم، تعطينا ما نحتاجه لاستمرار الحياة
الأربعاء 28 كانون الأول 2022

الرئيس عون: الأرض هي الأم، تعطينا ما نحتاجه لاستمرار الحياة

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