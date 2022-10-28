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الرئيس عون: الأرض هي منبع الحياة لأنّ غذاؤنا كبشر يأتي من الأرض￼￼
الجمعة 28 تشرين الأول 2022

الرئيس عون: الأرض هي منبع الحياة لأنّ غذاؤنا كبشر يأتي من الأرض

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