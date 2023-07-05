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الرئيس عون: النظام اللبناني هو بثلاث رؤوس وهذا الأمر يؤدي حتماً إلى التعطيل
الأربعاء 05 تموز 2023

الرئيس عون: النظام اللبناني هو بثلاث رؤوس وهذا الأمر يؤدي حتماً إلى التعطيل

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