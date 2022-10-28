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الرئيس عون: الوضع بالنسبة لتأليف الحكومة صعب، وأنا مستعد للسير بها إذا سلكت الأمور مسارها الصحيح￼￼
الجمعة 28 تشرين الأول 2022

الرئيس عون: الوضع بالنسبة لتأليف الحكومة صعب، وأنا مستعد للسير بها إذا سلكت الأمور مسارها الصحيح

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