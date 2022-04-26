الرئيس عون: تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق هدفه جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة

استهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء بالقول: “نتقدم بالعزاء الى أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين، ونأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم.” واضاف: “ما حصل في طرابلس آلمنا جميعاً، ولا بد من معالجته من كل النواحي، وتولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة.”
وكان قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية قد حضروا جلسة مجلس الوزراء وقدموا عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل مع الزورق معززاً بالوثائق والصور.
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