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الرئيس عون: في المفاوضات كانت القوّة عنصراً داعماً ومساعداً وأحياناً مشجعاً… فالقوة هي أكثر من مفيدة عند العقلاء ومضرة عند المتهوّرين… والقوة الرادعة هي ضرورية وهي تحمي من الاعتداء، ويجب أن تحمي الحدود تماماً كما تحافظ على المجتمع في الداخل￼￼
الجمعة 28 تشرين الأول 2022

الرئيس عون: في المفاوضات كانت القوّة عنصراً داعماً ومساعداً وأحياناً مشجعاً… فالقوة هي أكثر من مفيدة عند العقلاء ومضرة عند المتهوّرين… والقوة الرادعة هي ضرورية وهي تحمي من الاعتداء، ويجب أن تحمي الحدود تماماً كما تحافظ على المجتمع في الداخل

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