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الرئيس عون: قلّة الوفاء لا تؤثّر بي لأنّها موجودة في الحياة وعقلي بات معتاداً عليها￼￼
الجمعة 28 تشرين الأول 2022

الرئيس عون: قلّة الوفاء لا تؤثّر بي لأنّها موجودة في الحياة وعقلي بات معتاداً عليها

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