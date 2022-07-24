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الرئيس عون: لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين، والعرب جميعاً وسيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون
الأحد 24 تموز 2022

الرئيس عون: لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين، والعرب جميعاً وسيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون

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