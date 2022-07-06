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الرئيس عون للـOTV: لو لم تكن الأجواء ايجابية لما كنا تابعنا عملية التفاوض
الأربعاء 06 تموز 2022

الرئيس عون للـOTV: لو لم تكن الأجواء ايجابية لما كنا تابعنا عملية التفاوض

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