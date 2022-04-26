الرئيس عون: من الضروري تسهيل عودة النازحين لان لبنان لم يعد يتحمل

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفن كوبمانس. اكد الرئيس عون لكوبمانس ان لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لاحياء عملية السلام انطلاقا من مبادرة قمة بيروت العربية للسلام.
وعن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قال الرئيس عون: “لبنان دفع غاليا ولا يزال ثمن هذا الصراع واستمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد على البحث في عملية سلام قبل الانسحاب الإسرائيلي منها.” وتابع الرئيش : “أي حل مستدام يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وان يكون عادلا ودائما وشاملا وقائما على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.”
وشدد رئيس الجمهورية بموضوع النازحين السوريين على ضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودتهم الى بلادهم لان لبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح.
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