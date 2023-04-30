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الرئيس عون من جزين: نسكت اليوم عن جريمة ترتكب بحق لاجئين ضعفاء يمنعون اليوم من العودة الى وطنهم
الأحد 30 نيسان 2023

الرئيس عون من جزين: نسكت اليوم عن جريمة ترتكب بحق لاجئين ضعفاء يمنعون اليوم من العودة الى وطنهم

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