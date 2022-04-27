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الرئيس عون: هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين￼
الأربعاء 27 نيسان 2022

الرئيس عون: هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين

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