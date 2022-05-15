الرئيس عون واكب مسار الانتخابات من غرفة متابعة استحدثت في القصر

واكب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد عودته من الاقتراع في حارة حريك، مسار العملية الانتخابية في المناطق اللبنانية كافة، من خلال غرفة المتابعة التي استحدثتها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في قصر بعبدا، والتي تم من خلالها رصد نسب الاقتراع في المناطق كافة، وتتبع تطور حركة الناخبين. كما ضمت الغرفة رصدا للمؤسسات الإعلامية التي تولت التغطية المباشرة للعملية الانتخابية.
وتلقى الرئيس عون تقارير من الأجهزة المختصة حول التطورات الأمنية التي رافقت العملية الانتخابية.
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