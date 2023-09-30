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الرئيس عون والنائب باسيل يضعان باقة ورد على تمثال سعيد عقل في ممشية زحلة
السبت 30 أيلول 2023

الرئيس عون والنائب باسيل يضعان باقة ورد على تمثال سعيد عقل في ممشية زحلة

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