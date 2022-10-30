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الرئيس عون يحيي العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني
الأحد 30 تشرين الأول 2022

الرئيس عون يحيي العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني

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