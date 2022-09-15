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الرئيس عون يستقبل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
الخميس 15 أيلول 2022

الرئيس عون يستقبل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا

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