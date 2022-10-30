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الرئيس عون يصافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا
الأحد 30 تشرين الأول 2022

الرئيس عون يصافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا

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