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الرئيس عون يطلع على سير العمل في وزارة الخارجية
الأحد 08 أيار 2022

الرئيس عون يطلع على سير العمل في وزارة الخارجية

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