الرئيس عون يعرض مع سليم إجراءات تأمين حماية خط نقل الغاز في الشمال

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات ابرزها مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي عرض مع رئيس الجمهورية للأوضاع الأمنية في البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.
وتطرق البحث أيضا الى الإجراءات المعتمدة لتأمين حماية خط نقل الغاز في الشمال في ضوء المناقشات التي أجريت في اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير سليم.
طرابلسي
واستقبل الرئيس عون، النائب ادكار طرابلسي واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع عدة، ابرزها، ضرورة حماية ودائع المواطنين في المصارف، إضافة الى الوضع الاجتماعي ومسار البطاقة التربوية.
وتطرق البحث الى أوضاع المدارس والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت وترسيم الحدود البحرية الجنوبية وملف الانتخابات النيابية.
وتم البحث أيضا في أوضاع المنطقة في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة.
تهنئة
على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون بطاقة تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالإضافة الى برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
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