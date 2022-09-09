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الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين في قصر بعبدا
الجمعة 09 أيلول 2022

الرئيس عون يلتقي الوسيط الأميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكستين في قصر بعبدا

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