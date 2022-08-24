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الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا
الأربعاء 24 آب 2022

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في قصر بعبدا

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