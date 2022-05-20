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الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
الجمعة 20 أيار 2022

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

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