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الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
الخميس 12 أيار 2022

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء

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