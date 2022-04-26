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الرئيس عون يلتقي ميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
الثلاثاء 26 نيسان 2022

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.

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