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الرئيس عون يهنئ ماكرون بتجديد انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة
الإثنين 25 نيسان 2022

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتجديد انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق في قيادة فرنسا لسنوات خمس اضافية يتمكن من خلالها تحقيق ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء للشعب الفرنسي الصديق. ونوّه الرئيس عون في برقية التهنئة التي وجهها الى الرئيس ماكرون بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذّرة عبر التاريخ والتي هي ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلاً على الصداقة العميقة التي تربط بن الشعبين اللبناني والفرنسي.

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