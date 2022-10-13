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الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين في تمام الساعة 8 هذه الليلة
الخميس 13 تشرين الأول 2022

الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين في تمام الساعة 8 هذه الليلة

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