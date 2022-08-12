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الرئيس عون يوقع مرسوم تحديد قيمة النقل اليومي بـ 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي￼
الجمعة 12 آب 2022

الرئيس عون يوقع مرسوم تحديد قيمة النقل اليومي بـ 95 ألف ليرة عن كل يوم حضور فعلي

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