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الراعي يستقبل في الصرح البطريركي في بكركي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا
الخميس 09 آذار 2023

الراعي يستقبل في الصرح البطريركي في بكركي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا

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