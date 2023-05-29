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الراعي يلتقي في هذه الأثناء في روما أمين سر دولة الفاتيكان الكردينال بيترو بارولين
الإثنين 29 أيار 2023

الراعي يلتقي في هذه الأثناء في روما أمين سر دولة الفاتيكان الكردينال بيترو بارولين

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