الريجي تضبط مصنوعات تبغية وسجائر إلكترونية مهرّبة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل وخصوصاً السجائر الإلكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم.
وقالت في بيان: “شملت هذه المداهمات التي نفذها جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة الدامور وضبية وطبرجا وعرمون وزحلة وعدداً من بلدات البقاع الغربي أبرزها راشيا، بالإضافة إلى بيروت ومناطق عدة في ضاحيتها الجنوبية ولا سيّما الغبيري.
وسُطرَت محاضر بالمخالفين وأودعت القضايا القضاء المختص”.
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