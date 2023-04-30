السعودية منزعجة من جعجع (الديار)

أفادت صحيفة “الديار”، بان السعودية منزعجة مما صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقابلته التلفزيونية الاخيرة في بعض المواقف والعبارات، خصوصا عندما قلل من اهمية الاتفاق السعودي – الايراني واعتبره انه غير موجود، وعندما وصف الرئيس السوري بشار الاسد بالجثة، متجاوزا كل الحدود والاعتبارات للوضع المستجد على صعيد العلاقة بين الرياض وكل من طهران ودمشق.
من جهة اخرى، علمت « الديار» ان مراجع لبنانية تلقت من الجهات الفرنسية معلومات مفادها بان باريس عازمة على المضي في تنشيط تحركها بشأن الاستحقاق الرئاسي، وانها في صدد القيام بمزيد من الخطوات مع مطلع ايار، وهي تدرس التحضير لها على اكثر من صعيد. لكن مصير اللقاء الخماسي الذي جرى الحديث عن انعقاده في ايار لم يتوضح بعد، بانتظار استكمال الحراك الحاصل على غير محور.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا