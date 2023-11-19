السفارات في لبنان تتسلح ذاتيا (الأنباء)

كتبت صحيفة “الأنباء الكويتية”: تواصل بعض السفارات في لبنان التسلح ذاتيا، فقد امتنعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن التصريح لطائرتي للشحن العسكري، كندية وبلجيكية، بالهبوط في مطار بيروت لنقلهما أعتدة وأسلحة وذخائر لكنهما هبطتا في ظروف معينة، وتبين أن الكندية تنقل أسلحة وأعتدة وذخائر لصالح سفارة بلادها، وقد عادت وأقلعت مع حمولتها تحسبا لاتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات معينة، فيما أفرغت الطائرة البلجيكية حمولتها والتي كانت عبارة عن ذخائر خلبية (أي من دون مقذوف الرصاص) وقنابل دخانية لصالح سفارتها.
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