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السفير هادي هاشم من الخارجية: في دبي حتى اللحظة انتخب ٧٠٠٠ شخص وهذه نسبة مرتفعة
الأحد 08 أيار 2022

السفير هادي هاشم من الخارجية: في دبي حتى اللحظة انتخب ٧٠٠٠ شخص وهذه نسبة مرتفعة

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