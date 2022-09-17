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السلطات الفرنسية: متحفا اللوفر وفرساي سيطفئان انوارهما في وقت مبكر كإجراء رمزي للتذكير بأزمة الطاقة
السبت 17 أيلول 2022

السلطات الفرنسية: متحفا اللوفر وفرساي سيطفئان انوارهما في وقت مبكر كإجراء رمزي للتذكير بأزمة الطاقة

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