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السويد: لن نسمح لروسيا بالمشاركة في تحقيقات حادث خط الغاز “نورد ستريم 1”
الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022

السويد: لن نسمح لروسيا بالمشاركة في تحقيقات حادث خط الغاز “نورد ستريم 1”

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