السيد: اقول بوضوح شديد ان اتفاق الترسيم لم يتم انجازه حبا باللبنانيين بل وكما اعترف الاميركي لتجنيب المنطقة الحرب لانشغاله بالحرب في اوكرانيا ولتجنيب العدو الاسرائيلي الحرب بسبب معرفته بظروفه الداخلية ولبنان حصل بقوته على مطالبه كاملة في ملف الترسيم
السيد: اقول بوضوح شديد ان اتفاق الترسيم لم يتم انجازه حبا باللبنانيين بل وكما اعترف الاميركي لتجنيب المنطقة الحرب لانشغاله بالحرب في اوكرانيا ولتجنيب العدو الاسرائيلي الحرب بسبب معرفته بظروفه الداخلية ولبنان حصل بقوته على مطالبه كاملة في ملف الترسيم
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