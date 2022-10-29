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السيد: الإسرائيلي كان مجبراً على القبول بالمفاوضات والأميركي كان مجبراً
السبت 29 تشرين الأول 2022

السيد: الإسرائيلي كان مجبراً على القبول بالمفاوضات والأميركي كان مجبراً

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