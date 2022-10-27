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السيد: البعض في لبنان انصدم بعد انجاز اتفاق الترسيم وحقدهم يعميهم
الخميس 27 تشرين الأول 2022

السيد: البعض في لبنان انصدم بعد انجاز اتفاق الترسيم وحقدهم يعميهم

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