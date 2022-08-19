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السيد: العين يجب ان تكون على حقل كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الاميركي
الجمعة 19 آب 2022

السيد: العين يجب ان تكون على حقل كاريش والحدود اللبنانية والوسيط الاميركي

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