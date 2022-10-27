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السيد: المفاوضات مع كيان العدو كانت مفاوضات غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد
الخميس 27 تشرين الأول 2022

السيد: المفاوضات مع كيان العدو كانت مفاوضات غير مباشرة ولم يلتق الوفدان تحت سقف واحد

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