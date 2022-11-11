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السيد: الولايات المتحدة هي التي ارادت الفوضى في لبنان عام 2019 من خلال دعم التظاهرات بعدما فشلت مخططاتها ووقف الوطنيون في لبنان بشجاعة وقوة في مقابل هذه الفوضى ومن بينهم حزب الله الذي يتم وصفه من قبل المسؤولة الاميركية بـ”الطاعون”و”اللعنة”
الجمعة 11 تشرين الثاني 2022

السيد: الولايات المتحدة هي التي ارادت الفوضى في لبنان عام 2019 من خلال دعم التظاهرات بعدما فشلت مخططاتها ووقف الوطنيون في لبنان بشجاعة وقوة في مقابل هذه الفوضى ومن بينهم حزب الله الذي يتم وصفه من قبل المسؤولة الاميركية بـ”الطاعون”و”اللعنة”

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