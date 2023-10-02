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“السيد”: اميركا فرضت قانون قيصر على سوريا وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا لذلك هي تعاني اقتصاديا وحياتيا ما ادى الى نزوح اقتصادي الى لبنان، لذلك حتى يبقى لبنان يجب ان يتم الغاء “قانون قيصر”
الإثنين 02 تشرين الأول 2023

“السيد”: اميركا فرضت قانون قيصر على سوريا وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا لذلك هي تعاني اقتصاديا وحياتيا ما ادى الى نزوح اقتصادي الى لبنان، لذلك حتى يبقى لبنان يجب ان يتم الغاء “قانون قيصر”

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