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السيد: بين لبنان وفلسطين المحتلة رسمت حدود برية هي الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة وقد صنعها في بداية القرن العشرين فرنسا وبريطانيا كما قسموا المنطقة كلها بمعزل عن إرادة اللبنانيين والفلسطينيين وعندما تمت هدنة 1949 تم التأسيس على هذه الحدود
السبت 29 تشرين الأول 2022

السيد: بين لبنان وفلسطين المحتلة رسمت حدود برية هي الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة وقد صنعها في بداية القرن العشرين فرنسا وبريطانيا كما قسموا المنطقة كلها بمعزل عن إرادة اللبنانيين والفلسطينيين وعندما تمت هدنة 1949 تم التأسيس على هذه الحدود

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